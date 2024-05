Armengol censura "l'espectacle" al Congrés després d'una picabaralla entre Vox i Sumar

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés ha reprovat "l'espectacle i la mala educació" en el ple del Congrés després d'una picabaralla entre els diputats de Vox i els de Sumar en el debat de la llei d'amnistia per la visita de Santiago Abascal a Israel per reunir-se amb Benjamin Netanyahu arran de l'atac a Rafah i el reconeixement de Palestina.

La visita d'Abascal ha estat criticada pel portaveu de Sumar, Gerardo Pisarello, i en el seu torn el president de Vox ha censurat les "llàgrimes de cocodril" de l'esquerra per Gaza i els insults al president argentí, Javier Milei, i a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

I malgrat que Abascal no ha esmentat Pisarello, el portaveu de Sumar ha demanat la paraula per al·lusions i la presidenta li ha concedit un minut que ha aprofitat per identificar Vox amb el neofranquisme i assegurar que no accepta lliçons de "senyorets que sempre han viscut amb l'esquena dreta" i que es reuneixen amb "el carnisser de Rafah".

Les paraules del diputat d'En Comú han desencadenat les protestes dels escons de Vox i el seu dirigent José María Figaredo ha demanat intervenir, però la presidenta ja no ha volgut allargar més la qüestió. Això ha provocat una picabaralla a l'hemicicle amb intercanvi d'insults inclòs entre diputats de Vox i de Sumar i crits de "corrupte" i "traïdor".

La presidenta ha hagut de cridar a l'ordre diversos diputats mentre es continuaven insultant i el portaveu socialista no ha pogut començar el seu discurs. "Mirem de no fer aquest espectacle, que la gent no s'ho mereix --pregava Armengol--. Aquesta mala educació no porta enlloc".

Els ànims s'han calmat a l'hemicicle i el socialista Artemi Rallo ha pogut començar a parlar, i durant els seus primers minuts ha dit "neofeixistes" i "filonazis" als diputats de Vox, la qual cosa ha despertat noves protestes, però el ple ha pogut continuar.