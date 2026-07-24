Armengol (Banc Sabadell): L'entitat "té l'escala adequada per competir a Espanya"

Afirma que han superat "la vall" d'ingressos del primer trimestre i després de l'opa
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)
El conseller delegat de Banc Sabadell, Marc Armengol, ha assegurat aquest divendres que l'entitat "té l'escala adequada per competir a Espanya", després de la venda de TSB.
Ho ha dit en la seva primera roda de premsa al càrrec juntament amb el director financer, Sergio Palavecino, en presentar els resultats del primer semestre: el banc va guanyar 971 milions d'euros, un 0,5% interanual menys, i 691 milions (-14,1%) si no es té en compte TSB.
"Som prou grans per invertir en innovació, tecnologia i ser a prop del client, i per generar capital i retorns atractius per als accionistes. I prou petits per prendre decisions ràpid i ser a prop dels clients", ha detallat.
Armengol considera que el banc té un punt de partida "privilegiat" per adoptar les noves tecnologies i la intel·ligència artificial (IA) respecte als seus competidors.
"Tenim una escala òptima per competir millor que ningú en els segments en els quals volem competir", ha insistit, i ha subratllat que els resultats del trimestre confirmen que estan complint els compromisos adquirits quant a rendibilitat.
Preguntat per les perspectives del segon trimestre, ha respost que seguiran les tendències actuals, amb ingressos creixents, tant en marge d'interessos com en comissions, i costos estables: "La combinació serà un benefici en línia amb els nivells de rendibilitat anunciats".
Ha afegit que el banc entén la rendibilitat com el rendiment d'un determinat nivell de capital i que, amb la venda de TSB, s'ha reduït la capacitat de generar benefici perquè s'ha retornat als accionistes el capital necessari per generar-lo, però ha dit que continuaran oferint "bons nivells" de rendibilitat.
El conseller delegat ha descartat dur a terme cap operació corporativa, ni a Espanya ni a l'estranger.
INGRESSOS "VENT EN POPA"
Armengol ha celebrat la millora dels ingressos del banc en el segon trimestre, que "van vent en popa" després de la vall --ha dit-- amb la qual va acabar el primer trimestre i que es va donar després de l'opa fracassada de BBVA, tot i que ha evitat relacionar tots dos fets.
Fins al primer trimestre la tendència del marge d'interessos era descendent, i en el segon "el banc ha reprès l'impuls comercial", la qual cosa permetrà que el volum de negoci creixi la resta de l'any.
Les previsions passen per un creixement de les comissions de 'mid single digit' --al voltant del 5%-- respecte a l'any passat, i el 'guidance' de l'augment de costos ha millorat en passar d'una estimació del 3% a menys del 3%, segons Armengol.
El director financer, Sergio Palavecino, ha assegurat que l'evolució interanual dels ingressos "va progressant positivament" malgrat mantenir-se en negatiu a tancament de juny, i que la previsió a final d'any és que sigui positiva.
IA
Preguntat pel potencial d'estalvi que ofereix la IA, Marc Armengol ha dit que és "una mica aviat" per saber-ho, tot i que ha advertit que hi ha moltes reserves i elements a tenir en compte sobre la fiabilitat d'aquesta tecnologia.
Per ell, és important com es desenvolupa l'ús d'aquesta tecnologia perquè "el govern futur no sigui gaire complicat", i els reguladors estan estudiant quina profunditat pot tenir l'impacte de la IA en el sector.
Preguntat pel model Mythos (capaç de detectar vulnerabilitats 'zero day' en minuts), ha contestat que era una "amenaça que es podia materialitzar" i que els bancs inverteixen des de fa anys en ciberseguretat i estan treballant per afrontar aquestes amenaces.