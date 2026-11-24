BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Congrés i candidata del PSIB a les eleccions generals del 29N, Francina Armengol, ha assegurat que li fa "fàstic qualsevol corrupció política, i molt més si ve de persones" del seu partit, però ha defensat que els socialistes han actuat amb contundència expulsant-ne els implicats i prenent mesures internes i externes.
En una entrevista a 'VilaWeb' recollida per Europa Press, ha sostingut que davant el PSOE hi ha una alternativa que no condemna aquestes pràctiques en la seva formació, sinó que "l'ha tapada històricament", preguntada per casos com el de l'exassessor ministerial Koldo García, l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i els assenyalaments a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
AMNISTIA I POSICIÓ DE PUIGDEMONT
Armengol ha celebrat l'aplicació de l'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, en considerar que el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya no es podia resoldre judicialment i que mesures com els indults i la llei d'amnistia han aportat "més estabilitat que mai".
No obstant, ha afirmat que no pot entendre "de cap manera" la posició que actualment manté Puigdemont respecte a la dreta espanyola.
LLENGÜES COOFICIALS A LES CORTS I A LA UE
La candidata socialista ha reivindicat l'ús del català, el basc i el gallec al Congrés i ha criticat que el PP proposi en el seu programa electoral retirar aquest dret, i ha advertit que un govern del PP i Vox suposaria "un altre atac a les llengües pròpies" de cada territori.
Així mateix, ha assegurat que l'executiu espanyol ha exercit "moltíssima pressió" per aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea i ha retret al PP que truqués als seus socis europeus perquè no donessin suport a la iniciativa.
COMPROMÍS AMB LES BALEARS I MASSIFICACIÓ TURÍSTICA
Armengol s'ha mostrat convençuda que el PSOE guanyarà les eleccions del 29N per evitar una "involució democràtica sense precedents", i ha alertat del problema de massificació i saturació turística que pateixen les Balears davant les polítiques d'ampliació de places de l'actual executiu autonòmic.
Finalment, ha criticat el gabinet de Marga Prohens per rebutjar una condonació de deute de 1.741 milions d'euros per part del Govern central, una decisió que ha qualificat de "molt mesquina".