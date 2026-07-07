Argimon defensa que la vacunació per edat es va fer segons criteris clínics i ètics

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El director de l'Institut Català de la Salut (ICS) i secretari de Salut Pública de la Generalitat durant la pandèmia de la covid, Josep Maria Argimon, ha afirmat que la decisió de prioritzar la vacunació en la franja de 55-65 anys "estava ben presa des del punt de vista clínic i epidemiològic" i ètic, com marcava l'estratègia estatal d'immunització, i també a nivell legal i econòmic.
Ho ha dit aquest dimarts durant la seva declaració com a acusat en el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona per la presumpta paralització de la vacunació contra la covid als policies i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021.
La Fiscalia acusa l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés; l'ex-secretari general del Departament, Marc Ramentol, i l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, d'un delicte de prevaricació pel qual demana 12 anys d'inhabilitació.
Argimon ha explicat l'anotació que van fer constar ell i la doctora Carmen Cabezas (que era secretària de Salut Pública) després de la reunió de la Comissió Nacional de Salut Pública del 22 de març del 2021, en què es va acordar prioritzar la vacunació de la franja 60-65 anys (també en els grups essencials): "D'acord, però recuperar els col·lectius essencials que quedaven pendents" d'immunitzar, van manifestar.
Ha justificat que van fer aquesta anotació perquè la logística de la vacunació ja estava preparada als centres de vaccinació i, en el cas de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, es feia a punts 'ad hoc', per la qual cosa cancel·lar la immunització per sota dels 60 anys suposava portar els vaccins a altres llocs: "Cal entendre que el procés de vacunació era prou complex com per desfer el camí recorregut".
No obstant això, ha aclarit que era correcta la decisió de limitar la vacunació a aquesta franja d'edat (també en els grups essencials), i que ni a ell ni a la doctora Carmen Cabezas els va provocar un "conflicte ètic en cap moment".
LA SEVA FUNCIÓ
Ha explicat que Salut Pública s'encarregava de rebre els vaccins, distribuir-los als centres de vacunació indicats pel Departament i avaluar la cobertura vacunal, però no rebia els censos de les persones pendents d'immunitzar-se.
L'altra funció de Salut Pública era comunicar el benefici de la vacunació, els possibles efectes secundaris i a qui es destinava, però la competència per organitzar la vacunació (també dels col·lectius essencials) era de la Secretaria General, en concret de Xavier Rodríguez.
Per això quan la seva advocada, Olga Tubau, li ha preguntat si podria haver donat la contraordre de reprogramar la immunització per als policies i guàrdies civils, ha respost que no.
Ha dit que a Salut Pública no tenien el contacte de les persones que s'havien de vaccinar, ni dels coordinadors en els cossos policials, ni tampoc d'infermeria: "Al final, el més important és que és un criteri clínic, epidemiològic, ben pres i èticament no comporta cap problema".