Arenys de Mar (Barcelona) tindrà plaques fotovoltaiques a l'antiga zona de peatge de la C-32

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori de la Generalitat ha adjudicat les obres per instal·lar entre setembre i juny del 2026 un parc solar a la zona alliberada de peatge de la C-32 nord a Arenys de Mar (Barcelona), per uns quatre milions d'euros.
Són 7.728 mòduls solars fotovoltaics en 3,24 hectàrees que generaran 6,4 GW/h anualment (equival al 16% del que es va consumir el 2024 a les carreteres de la Generalitat), informa aquest diumenge en un comunicat la Conselleria dirigida per Sílvia Paneque.
És el segon dels tres parcs solars que el Govern executarà en espais alliberats a la C-32 nord: les altres dues estaran a les antigues zones de peatge de Santa Susanna (en procés) i de Vilassar de Dalt (C-32).
Les obres a Santa Susanna es preveuen acabar aquest estiu, per començar després les proves de funcionament i l'engegada, a finals d'any previsiblement: són més de 3.300 mòduls en 2,3 hectàrees que generaran 2,9 GW/h anualment.
Totes aquestes obres formen part del Programa d'autogeneració i descarbonització de la xarxa viària de la Generalitat i estan cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la UE, dins del Programa del Feder de Catalunya 2021-27.