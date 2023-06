Areas guanya un concurs de 150 milions de dòlars a l'Aeroport de Guadalajara (Mèxic)

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Areas ha guanyat un concurs de 150 milions de dòlars (140,2 milions d'euros) per operar vuit locals que sumen 1.000 metres quadrats a l'Aeroport de Guadalajara (Mèxic), ha explicat en un comunicat aquest dimarts.

L'oferta d'Areas inclou empreses internacionals com Carls Jr, Subway, Sbarro o KFC; marques locals com Tacos Don Miguelón, Maestro Dobel Tequila, Moshi Moshi i Cantina La Imperial, i marques pròpies com Farine.

La companyia té previstes unes vendes de prop de 150 milions de dòlars durant els 7 anys que duri el període de concessió.

La renovació de l'oferta gastronòmica començarà a l'agost, i la companyia preveu una inversió de 5 milions de dòlars fins que entrin en funcionament a finals d'aquest any.

El CEO mundial d'Areas, Oscar Vela, ha explicat que l'objectiu és "continuar guanyant més concursos, tant a l'Amèrica del Sud com a l'Amèrica del Nord".