Arcarazo (Sindicat de Llogateres) sobre les mesures en habitatge de Sánchez: "No estan a l'alçada"

Critica l'exempció de l'IRPF: "Es perdonarà tots els impostos a la gent que viu de rendes?"

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha sostingut que les mesures del president del Govern central, Pedro Sánchez, per incidir en el mercat de l'habitatge "no estan a l'alçada", en unes declaracions als periodistes aquest dilluns.

Sánchez ha anunciat una exempció del 100% de l'IRPF als propietaris que estableixin el lloguer segons l'índex de referència, un increment d'impostos als compradors extracomunitaris i un nou Perte per incentivar la construcció.

Arcarazo ha opinat que el president de l'executiu espanyol "ha canviat el seu discurs i ja no pot mirar cap a una altra banda", però ha considerat que no hi ha cap mesura per abaixar preus, promoure lloguers estables, regular els lloguers de temporada i prohibir compres especulatives.

"Molts titulars, però fins ara sembla un brindis al sol", ha afirmat, i ha advertit que hi haurà noves mobilitzacions si no es canalitza una situació que, segons ha dit, ja no requereix únicament congelar els preus, sinó abaixar-los.

MENYS IMPOSTOS ALS RENDISTES

La portaveu del Sindicat de Llogateres ha lamentat que l'exempció de l'IRPF suposa "perdonar tots els impostos a aquella gent que viu de rendes".

Respecte a la fiscalitat aplicada als compradors extracomunitaris, ha argumentat que "els principals inversors" pertanyen a la Unió Europea --francesos i alemanys, segons ha dit--, per la qual cosa continuaran podent actuar en el mercat de l'habitatge com fins ara.