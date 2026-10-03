Arcarazo (Sindicat de Llogateres) advoca per la vaga general per "capgirar la situació"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 oct. (EUROPA RPESS) -
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha advocat per la vaga general per reivindicar el dret a l'habitatge i "capgirar la situació a través de mesures contundents i estructurals", després del 'no' als decrets d'habitatge en el Congrés.
En una entrevista de 3Cat aquest dissabte, recollida per Europa Press, ha remarcat que la majoria de les mesures dels dos decrets "fa anys que estan proposades" i ha cridat a legislar bé i mirar què està fent el món, diu, en l'àmbit de l'habitatge.
Titlla de decebedor que Junts no hagi aprovat els decrets, ja que diu que moltes mesures eren seves, i crida a la mobilització per engegar mesures com "la reducció dràstica del preu del lloguer, els contractes indefinits, un impost a la riquesa que pugui finançar l'adquisició massiva de lloguer per al parc públic o la prohibició de compres especulatives".
"Tenim els carrers absolutament desbordats. L'espurna que va encendre el cas de Maricarmen ara ja és imparable. El que va passar ahir és completament incomprensible. Estem parlant d'un decret d'absoluts mínims", insisteix.
Sobre la manifestació d'aquest dissabte a la tarda a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) creu que serà un èxit, diu, i reitera que si el que es vol és "revertir la situació i acabar amb els especuladors, el que es necessita és sortir al carrer".