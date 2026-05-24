Arcadi España diu que la voluntat del Govern espanyol és "tenir un nou finançament l'any que ve"

"Haurà Pressupostos. Hi haurà notícies, espero aviat", assegura
BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Hisenda, Arcadi España, ha assegurat que el Govern central portarà endavant la reforma del model de finançament autonòmic i ha subratllat que la voluntat de l'Executiu és "tenir un nou finançament l'any que ve".
En una entrevista a 'El Periódico' recollida per Europa Press, Espanya ha subratllat que la proposta "és molt bona per al conjunt de comunitats", i ho ha exemplificat a la Comunitat Valenciana, amb 3.669 milions d'euros més del que rep ara, segons ell el doble del que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va demanar al president del Govern.
"Tenim un model. Per desgràcia, no he vist cap del PP. Potser és que no ho tenen", ha subratllat España, qui ha afegit que és una proposta que creu que és bona, en la qual totes les comunitats guanyen i es corregeixen desigualtats i s'incrementa la transparència i solidaritat entre territoris.
Preguntat per si la portaran endavant encara que sigui rebutjada per les comunitats governades pel PP, ha dit: "Amb diàleg, anem a parlar amb tots, és la nostra obligació. Però és una proposta valenta i molt ambiciosa".
España ha afirmat que el Consell de Política Fiscal i Financera es reunirà "aviat, serà abans de l'estiu", i ha dit que el ministeri començarà en breu la ronda de consultes amb les comunitats i una vegada finalitzi, anar a aquest Consell.
"EL PP NO TÉ MODEL ALTERNATIU"
"És el moment d'afrontar aquest diàleg amb els territoris amb l'objectiu que l'any que ve puguem tenir un nou de model finançament autonòmic. Pel Govern no serà. Anem a fer tots els esforços administratius i tècnics per poder portar quant abans un projecte llei. I que després siguin els grups parlamentaris els que acabin de debatre-ho i aprovar-ho", ha afegit.
España ha dit que la primera comunitat amb la qual es reunirà serà la Comunitat Valenciana després de la petició del seu president, però que el ministeri tindrà contactes amb totes i que espera un diàleg responsable: "El que em preocupa és que el PP no té un model alternatiu", ha dit.
Preguntat sobre la condonació del deute a les comunitats, ha afirmat que existeix un projecte de llei que està en el Congrés i que per a ell és històric, expressant la seva voluntat de parlar amb tots els grups: "Podem parlar de si la quitança és molta o poca, però no podem aixecar-nos de la taula i anar-nos".
Davant de la pregunta de si després del cicle electoral i la imputació de l'expresident del Govern, Jose Luis Rodríguez Zapatero en el 'cas Plus ultra' serà més difícil arribar a acords sobre finançament, ha assegurat que "els problemes dels ciutadans no entenen de cicles electorals" i que, independentment de les circumstàncies, s'ha de continuar dialogant i aprovant iniciatives.
"HAURÀ PRESSUPOSTOS"
Ha dit que Espanya compta amb pressupostos prorrogats i que a través de les modificacions que permet la normativa ha pogut abordar mesures estructurals com "5.000 milions d'ajudes per mitigar els efectes de la guerra a Iran".
"Presentarem Pressupostos. La setmana que ve ja hi ha una reunió amb els agents socials per parlar del decret, que és la prioritat, amb les mesures per mitigar els efectes de la guerra a Iran, i estem centrats en això. Haurà pressupostos. Hi haurà notícies, espero aviat", ha subratllat.
Sobre l'anunci d'ERC d'esmenes al finançament perquè Catalunya recapti l'IRPF, ha precisat que agències de tributs "tenen moltes comunitats, el que passa és que quan li poses el cognom català, és com si fos una cosa sospitosa", la qual cosa li sembla injust.
Ha dit que l'acord Govern-Generalitat era que s'estava d'acord a impulsar mesures que permetessin a Catalunya i al conjunt de comunitats una major implicació en la gestió de determinades figures tributàries, "sempre en el marc de l'Agència Estatal d'Administració Tributària", una previsió que també apareix en altres estatuts d'autonomia, ha afegit.
"El que no em sembla tolerable en una democràcia és que perquè alguna cosa sigui catalana ja sigui sospitosa i perillosa. Deuríem desterrar-ho del debat polític", ha subratllat.
