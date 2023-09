Arantxa Sánchez Vicario serà jutjada per presumpte alçament de béns a partir d'aquest dimarts

Fiscalia demana quatre anys de presó per l'extenista i el seu exmarit

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

L'extenista Arantxa Sánchez Vicario i el seu exmarit Josep Santacana seran jutjats des d'aquest dimarts fins al divendres al Jutjat Penal 25 de Barcelona per un presumpte delicte d'alçament de béns.

A l'escrit de Fiscalia, consultat per Europa Press, es demana condemnar a l'extenista i al seu exmarit a quatre anys de presó per un presumpte delicte d'alçament de béns per suposadament ocultar el seu patrimoni a través d'un testaferro per evitar pagar al Banc de Luxemburg un deute de 7,5 milions d'euros.

El fiscal detalla que la tennista va actuar "sota les consignes del seu marit" una vegada se li va notificar la reclamació del deute al juliol de 2010.

Assegura que l'entitat bancària va avançar a un banc espanyol els diners que la tennista havia d'abonar com a garant d'un deute amb Hisenda, i per això després el Banc de Luxemburg li va reclamar pagar la quantitat que havia abonat.

VAN IDEAR UN PLA

El fiscal sosté que tots dos "van idear un pla consistent en descapitalizar el seu nombrós patrimoni, frustrant d'aquesta manera el cobrament d'aquesta quantitat", pel qual van buidar els seus comptes corrents.

Van fer "desaparèixer" els diners que Sánchez Vicario havia cobrat en crèdits i per reportatges a mitjans de comunicació, i el fiscal exposa que la tennista era propietària i beneficiària d'almenys cinc empresa i titular de diversos béns immobles que, després de notificar-se-li el deute amb Hisenda, van passar a estar a nom d'una societat uruguaiana.

Així, "van realitzar nombroses operacions de venda amb la finalitat d'obtenir diners i ocultar-ho per frustrar el cobrament" del deute, i la Fiscalia acusa com a cooperadors necessaris als qui suposadament van fer de testaferro quedant com a únic titular de les empreses de la tennista, a més del cap i el responsable de la gestoria que va fer les operacions d'aquestes empreses.

Per tot, la Fiscalia sol·licita condemnar-los per un presumpte delicte d'alçament de béns o insolvència punible: reclama quatre anys de presó i 8.640 euros de multa per a Sánchez Vicario i Santacana, a més de 6,1 milions en responsabilitat civil; i tres anys i mig de presó i multa de 7.560 euros pels còmplices.