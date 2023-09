Arantxa Sánchez Vicario arriba al jutjat pel seu judici per presumptament ocultar patrimoni

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'extenista Arantxa Sánchez Vicario ha arribat aquest divendres a les 9 hores a la Ciutat de la Justícia per assistir a la continuació del judici on, junt amb el seu exmarit Josep Santacana, està acusada de presumptament ocultar el seu patrimoni a través de testaferros per evitar pagar un deute de 7,5 milions al Banc de Luxemburg, i en entrar ha dit als periodistes en la porta que està "tranquil·la".

Sánchez Vicario va declarar el dimarts, en la primera jornada de judici, i la jutgessa la va eximir d'haver d'assistir a totes les sessions, però l'extenista torna aquest divendres al Jutjat Penal 25 de Barcelona per utilitzar o renunciar al seu dret a l'últim torn de paraula.

Aquest divendres també està prevista la declaració de Santacana i la Fiscalia demana per a tots dos una condemna de quatre anys de presó per presumpte alçament de béns.