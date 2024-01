Aragonès: Wagensberg "és víctima de la repressió de l'Estat en un cas que sembla més un muntatge"

BRUSSEL·LES, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat que el diputat d'ERC i membre de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, "és víctima de la repressió de l'Estat en un cas que sembla més un muntatge que una investigació judicial".

"Ho estem veient en tot el que és la investigació, la instrucció de les mobilitzacions del 2019 que està duent a terme l'Audiència Nacional", ha assegurat en unes declaracions als periodistes a Brussel·les després de reunir-se amb el lehendakari Iñigo Urkulli i preguntat per la sortida de Wagensberg a Suïssa després de ser vinculat a Tsunami Democràtic pel jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón.

Aragonès ha assenyalat que l'objectiu de la llei d'amnistia és posar fi a casos com el de Wagensberg: "Hi ha una amenaça de repressió molt dura i que, per tant, provoca molt dolor a les persones".