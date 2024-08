Aragonès votarà sí al preacord amb PSC: És "un salt endavant sense precedents"

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, assegura que votarà sí en la consulta a la militància d'ERC sobre el preacord d'investidura del socialista Salvador Illa aconseguit amb PSC perquè és "un salt endavant sense precedents".

"Com a militant d'ERC, votaré a sí a la proposta d'acord perquè suposa un salt endavant sense precedents cap a la sobirania fiscal, garanteix el compromís amb la llengua catalana, aprofundeix en la resolució del conflicte polític i manté polítiques republicanes transformadores", assegura a la xarxa X aquest dijous.

Aragonès creu que el preacord "pot representar el progrés en el major autogovern fins al moment" i que en cas de ser validat per la militància d'ERC aquest divendres, afirma que s'ha de seguir exercint la força política per a la seva implementació, com el seu partit va fer amb l'amnistia, en les seves paraules.

"Rotunda i clarament, el meu vot serà sí", conclou Aragonès en la seva entrada a X, després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, hagi expressat el seu suport a un preacord que "costa de digerir".

Rovira ha afirmat en una entrevista en Catalunya Ràdio que, si s'incompleix el preacord amb PSC, els republicans deixaran de donar suport a Pedro Sánchez.