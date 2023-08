Aragonès visita la Creu Roja i insta a "estar al costat" dels que pateixen soledat no volguda

SABADELL (BARCELONA), 18 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest divendres que "és important estar al costat de les persones en situació de soledat no volguda", especialment en els mesos d'estiu, després de visitar la seu de la Creu Roja a Sabadell (Barcelona).

Ha lamentat que es tracta d'una situació que pateixen "moltíssimes persones grans, especialment dones que estan soles i no perquè elles ho hagin decidit", i ha destacat la tasca que realitza Creu Roja en àmbits com el sanitari, infància, joventut o persones grans, informa el Govern en un comunicat.

Aragonès ha visitat les instal·lacions de Creu Roja de Sabadell i ha participat en diverses activitats que es duen a terme, com un taller d'envelliment actiu i assessorament en matèria de prevenció per evitar riscos associats per la calor.

També s'ha reunit amb el president de Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet; la presidenta en la demarcació de Barcelona, Lídia Lanuza; la presidenta de l'entitat a Sabadell, Montserrat Font; l'alcalde accidental de Sabadell, Adrián Hernández, i la regidora d'Acció Social, Laura Pineda.

CREU ROJA

Fins a aquest mes d'agost, Creu Roja ha fet 490.003 trucades a usuaris de tota Catalunya, majoritàriament persones grans, per a fer-ne seguiment, recordar-los consells bàsics per evitar els efectes de l'onada de calor, pal·liar la soledat no volguda i detectar-ne necessitats, informa el Govern en el mateix comunicat.

Quant als projectes específics de soledat no volguda, s'han atès 26.445 persones a tot el territori català durant aquest 2023 i, segons l'últim informe de L'Observatori del setembre de 2022, 8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja experimenten algun tipus de soledat.