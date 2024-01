Aragonès veu "un salt endavant" en els 150 milions addicionals de l'Estat per a recerca

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que l'aportació de 150 milions addicionals de l'Estat a projectes de recerca científica a Catalunya, acordats en el pacte entre el PSOE i ERC per investir Pedro Sánchez i que seran administrats pel Govern, suposaran "un salt endavant importantíssim".

En la inauguració del Barcelona Institute of Science and Technology (Bist) Forum a la Pedrera de Barcelona, ha reivindicat que Catalunya "torna a tenir una capacitat d'impulsar la inversió en ciència molt destacable", ha informat el Govern en un comunicat.

Aragonès ha reivindicat que Catalunya té "un dels ecosistemes de recerca més potents, amb més potencial del sud d'Europa", i ha afirmat que el Bist n'és un exemple.

Ha subratllat que el Bist, malgrat la seva joventut, "ja ocupa el cinquè lloc en els rànquings de centres de recerca europeus".

També ha destacat l'acompanyament que fa el Govern de diferents projectes per potenciar "l'excel·lència de l'ecosistema de recerca, per contribuir a continuar atraient el millor talent del món, dotar-se de les millors infraestructures i per acompanyar el vessant investigador amb l'emprenedoria".