Aragonès veu possible reeditar una coalició amb Junts i veu "incompatible" el seu model amb el del PSC

Assegura que li agradaria que Puigdemont torni a Catalunya "en llibertat"

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dijous que veu possible reeditar un govern de coalició a Catalunya amb Junts i que veu "incompatible" el seu model amb el del PSC.

Ho ha dit en una entrevista de RAC1 recollida per Europa Press, en la qual ha confrontat la seva proposta "netament republicana" de cara a les eleccions del 12 de maig amb el conformisme dels socialistes, segons ell.

Preguntat per si vol reeditar un govern de coalició amb Junts, ha contestat: "Tant de bo fos possible. Però aquesta pregunta no l'haig de respondre jo, perquè qui va sortir del Govern de Catalunya va ser Junts".

Aragonès ha dit que són els juntaires els que han de decidir si el volen acompanyar en un nou govern que tingui com a prioritat avenços a nivell nacional i social, i ha insistit que, amb el PSC, són "molt incompatibles en els projectes de país i amb horitzó nacional".

SI JUNTS GUANYA

En preguntar-li per si facilitaria una presidència de Junts si queden per davant d'ERC en les eleccions, Aragonès ha refusat avançar escenaris i ha dit que treballarà per guanyar les eleccions.

Sobre si li agradaria que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, fos el candidat de Junts, ha afirmat que el que li agradaria és que "pugui tornar a Catalunya en llibertat", igual que l'exconseller Toni Comín; la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i el diputat i membre de la mesa del Parlamnet, Rubén Wagensberg.