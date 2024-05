Aragonès veu l'amnistia com una "victòria de país" que obre una nova etapa de negociació

Vigilaran que s'apliqui a tots els afectats i la defensaran davant els qui ho vulguin impedir



BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha afirmat que la llei d'amnistia és "una victòria de país" i de la ciutadania i ha assegurat que obre una nova etapa de negociació per abordar la voluntat de Catalunya a decidir el seu futur polític.

"Cal abordar les arrels del conflicte i respondre des de la negociació, abraçant els principis democràtics i donant l'última paraula a la ciutadania de Catalunya", ha sostingut aquest dijous en una declaració institucional al Palau de la Generalitat.

Així mateix, ha assegurat que l'aprovació de la llei aquest dijous al Congrés és "una fita històrica en el camí cap a la plena llibertat" que la societat catalana considera que sabrà aprofitar.

"L'amnistia que semblava impossible, avui és una autèntica victòria de país, que ens diu que la ciutadania de Catalunya pot aconseguir tot el que es plantegi i que el futur està a les nostres mans. L'amnistia és una victòria de país, una victòria de Catalunya, una victòria de la ciutadania", ha sostingut.

En la seva opinió, la norma representa "el final de tota persecució judicial envers el moviment independentista i el reconeixement" que votar per decidir el futur de Catalunya no pot ser considerat delicte, ha puntualitzat.

"FI A ANYS DE CRUA REPRESSIÓ"

"Amb la llei d'amnistia es posa fi a anys de crua repressió", ha afegit Aragonès, després de defensar que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament.

El president català creu que "la presó i l'exili, els anys d'amenaça judicial, els anys d'inhabilitacions, multes i embargaments no buscaven cap altra cosa" que fer claudicar els catalans i que renunciessin a les seves idees.

Per això, ha avisat que el Govern i el conjunt de la societat estaran atents perquè l'amnistia s'apliqui "a totes les persones" afectades i amb la màxima celeritat possible, i la defensaran davant els qui ho vulguin impedir.

Després d'insistir que la norma és "una oportunitat per desbloquejar la resolució del conflicte" amb la resta de l'Estat i per obrir una nova etapa de negociació, ha apuntat que per si sola no ho resol, per la qual cosa ha cridat a abordar les causes de fons i el xoc de legitimitats que, a parer seu, té lloc davant la voluntat dels catalans de decidir el seu futur.