Aragonès veu "indecent" que Ayuso relacioni toros i sequera i retreu al PP no disculpar-se

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat al PP que demani disculpes en nom de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la relació "absolutament indecent" que va fer en assegurar que a Catalunya, després de tancar una plaça de toros, ha arribat la sequera i l'adoctrinament.

"Crec que cap meteoròleg del món hi troba cap relació", ha assenyalat Aragonès al president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, aquest dimecres durant la sessió de control en el ple del Parlament.

En aquest sentit, Aragonès veu una "campanya d'odi" contra Catalunya i ha demanat que els populars dediquin els seus esforços a millorar les condicions de vida als territoris on governen, en les seves paraules.

El president català ha defensat que Catalunya ha ofert ajuda a altres territoris sempre que hi ha hagut situacions de dificultat, i que ho ha fet "sense cap tipus de limitació, com és natural".

Ayuso va afirmar durant la presentació dels cartells de la Feria de San Isidro 2024 que no coneix cap lloc "on la prosperitat ni la llibertat s'hagin obert camí després de tancar-se una plaça de toros", en referència a Catalunya.

"RESAR ALS PEUS DE L'ALMUDENA"

Per la seva banda, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha ironitzat sobre els acords "que venen de fora" per pal·liar la situació de sequera a Catalunya, en referència a les mesures pactades per la Generalitat amb el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

"Abans vèiem governs que anaven a resar a la Moreneta i ara veiem que el Govern acaba de resar als peus de l'Almudena", ha expressat Batet en el seu torn per preguntar a Aragonès en la sessió de control.

En resposta, Aragonès ha apuntat que no es pot permetre "el luxe d'actuar irresponsablement davant una situació tan delicada".