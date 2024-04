Aragonès veu "impossible" estar en un altre Govern com a conseller o vicepresident si no és reelegit

Defensa que la dessalinitzadora flotant permetrà tenir més aigua i a un preu "més raonable"



BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha considerat "impossible i inconcebible" seguir en un altre Govern com a conseller o vicepresident si no repeteix en el càrrec.

En una entrevista del 3/24 recollida per Europa Press, ha demanat esperar a les eleccions del 12 de maig per veure quins papers han de jugar tots.

"Quan has estat president de la Generalitat, i estic convençut que els altres presidents coincidirien amb mi, és molt estrany, per a mi és impossible i inconcebible, seguir en el Govern ara com a conseller o vicepresident, perquè ets dipositari d'aquesta continuïtat històrica de la Presidència de la Generalitat", ha afegit.

"A partir d'aquí, hi ha molts àmbits per fer política, el propi Parlament", ha contestat Aragonès en preguntar-se-li sobre aquest tema.

DESSALINITZADORA

També ha defensat la decisió del Govern d'instal·lar una dessalinitzadora flotant en el Port de Barcelona, una proposta que han hagut de contrastar tècnicament i en què portaven treballant des de fa temps, ha dit.

"Ara estem en condicions de poder fer l'encàrrec i que puguem obtenir més aigua de la que podríem portar amb vaixell i a un preu més raonable", ha assegurat.

Són, segons Aragonès, solucions de "caràcter personal" fins que puguin desplegar el conjunt d'inversions previstes per a dessalinitzadores en diferents punts de Catalunya.

També ha volgut diferenciar la dessalinitzadora flotant en el Port de Barcelona de la instal·lació d'una dotzena de dessalinitzadores mòbils a la zona de la Costa Brava nord, junt amb el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que seran "de petita dimensió" i serviran de reforç.

FISCALITAT DEL JOC

També s'ha referit a que ERC hagi inclòs en el seu programa electoral revertir la rebaixa fiscal al joc que va aprovar el Parlament el 2014, demanda que li exigia la candidata de Comuns Sumar a les eleccions, Jéssica Albiach, durant la negociació del projecte de Pressupostos de 2024, que no va tirar endavant.

"Albiach ha de fa números i hem de ser honests amb la gent", ha dit Aragonès, que, malgrat assegurar que està a favor de revertir aquesta rebaixa, ha constatat que no hi havia prou majoria a la Cambra per fer-ho.