Aragonès veu Catalunya com un referent internacional de la gastronomia, sector que aporta un 19% del PIB català

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha situat Catalunya com un referent internacional de la gastronomia, un sector, ha dit, que dona feina a 177.000 persones i aporta un 19% al PIB català, "resultat de la feina ben feta de tota la cadena alimentària, des dels productors fins als cuiners".

Aragonès, acompanyat del conseller en funcions d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, han inaugurat aquest dilluns l'estand de la Generalitat en el saló Alimentària que se celebra aquesta setmana al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Ho ha fet després de signar el decret de convocatòria d'eleccions autonòmiques per al 12 de maig, en no tenir la majoria parlamentària suficient per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat 2024

Aragonès visita a continuació l'espai Innova.cat i el 'cluster' Food Retail Catalunya i, a la tarda, farà un recorregut per diferents expositors del saló.