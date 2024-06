Aragonès veu amb "angoixa" el resultat del 9J però aposta per les polítiques industrials

Torró es decanta per "un nou instrument financer" europeu per al creixement econòmic

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha valorat que els resultats de les eleccions europees donen "alguns motius d'angoixa" que la societat ha de ser capaç de superar amb l'esperança posada en una nova política industrial i de recerca de la Unió Europea (UE) per millorar la competitivitat.

Ho ha dit al costat de la secretària d'estat d'Indústria, Rebeca Torró; el vicepresident executiu de la Comissió Europea (CE) per al Pacte Verd, Maros Sefcovic, i el president de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de Sant Pau, Xavier Prats, durant la conferència inaugural de la jornada 'Inversions de la UE en projectes estratègics: una visió des de Catalunya' a Barcelona.

Segons Aragonès, Catalunya capta el 3,5% dels recursos que la UE posa a l'abast dels territoris, el doble del pes de la població de la comunitat, i ha destacat els projectes del supercomputador MareNostrum 5 i la inversió d'Astrazeneca a Barcelona.

Per Torró, Europa està "en un moment de gestió de fons comunitaris sense precedents", i ha defensat que els Next Generation han ajudat l'economia espanyola a créixer, sobretot a les àrees de descarbonització i digitalització.

Ha explicat que Catalunya és una de les comunitats que més fons europeus capta del conjunt d'Espanya per la gran quantitat de projectes que presenta en les convocatòries i ha apostat per "un nou instrument financer" europeu per continuar fomentant el creixement econòmic.

UNA EUROPA "MÉS DIGITAL"

Sefcovic ha recordat que els fons europeus Next Generation destinen 8.000 milions d'euros perquè Europa "sigui més saludable i més digital" i ha optat per continuar treballant conjuntament entre estats.

A parer seu, jornades com la d'aquest dijous permeten ajudar "a identificar les necessitats industrials" que hi ha, i ha recordat que Europa ha aprovat aliances com la de l'hidrogen net.

NOU CICLE POLÍTIC

Prats ha assegurat que la col·laboració amb Europa ha ajudat a desenvolupar projectes sanitaris, com les vacunes de la covid, i ha destacat la importància del nou cicle polític europeu que comença després de les eleccions del 9 de juny.

Segons Prats, a Catalunya hi ha un sistema innovador, integrat i eficaç i ha dit que encara pot ser millor si s'hi potencia la presència de les dones.