Aragonès: Vergés "no està sent investigada" per la vacunació dels policies a Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que l'exconsellera de Salut Alba Vergés "no està sent investigada" per suposadament paralitzar la vacunació contra la covid-19 a agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya.

Ho ha dit en la sessió de control del Parlament preguntat pel líder de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa: "No està sent investigada. Ho va sol·licitar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el moment oportú, el TSJC ho va rebutjar i ara hi ha una petició que, pel que sembla, és del ministeri fiscal".

Ha recordat que "la justícia té uns procediment en què sempre s'ha de donar garantia a totes les parts", i ha defensat els criteris de vacunació que es van establir a Catalunya, i que seguien un criteri estrictament sanitari i de protecció als més vulnerables.

INVESTIGATS

El jutjat va citar a declarar com a investigats l'exconseller de Salut Josep Maria Argimon i els aleshores alts càrrecs de Salut Carmen Cabezas, Marc Ramentol, Sara Manjón, Xavier Rodríguez i Adrià Comella.

Per aquestes vacunes també va ser subjecte d'una querella l'aleshores consellera Alba Vergés: es va enviar al TSJC per la seva qualitat d'aforada, i el tribunal la va inadmetre.