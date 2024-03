Aragonès va parlar dimarts amb Yolanda Díaz: "Si fos Pedro Sánchez, estaria enfadat"

Adverteix que la vicepresidenta té "un problema de gestió del seu espai"



BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que dimarts va parlar per telèfon amb la líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, per abordar un possible suport dels Comuns als comptes del Govern: "Si fos Pedro Sánchez, estaria enfadat".

"Jo no li vaig dir (a Yolanda Díaz) que es donés cap ordre de res, però sí que li vaig dir que era una irresponsabilitat per als ciutadans de Catalunya" que no hi hagués comptes, ha relatat en una entrevista de Rac 1 d'aquest dijous recollida per Europa Press, en la qual ha declinat explicar la resposta de Díaz a les seves paraules perquè creu que és ella qui ho ha d'explicar.

Aragonès ha subratllat que el bloqueig dels Comuns als comptes del Govern ha provocat que no hi hagi pressupostos a Catalunya ni pressupostos Generals de l'Estat (PGE), la qual cosa creu que ha de fer enfadar el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Ha recordat que l'últim decret laboral que la també ministra de Treball Yolanda Díaz va portar al Congrés va ser tombat per Podem, partit que també es va presentar a les generals dins de Sumar.

"Si uns que anaven amb tu a les generals tomben els pressupostos de Catalunya i de rebot cauen els d'Espanya, algú té un problema de gestió del seu espai", ha advertit el president.

EL PAPER DE COLAU

Preguntat per si l'exalcaldessa de Barcelona i líder dels Comuns a Barcelona, Ada Colau, pot haver contribuït al 'no' dels de Jéssica Albiach per tombar els comptes, Aragonès ha afirmat no saber quin paper ha tingut l'edil, tot i que creu que segurament "no hi ha ajudat".

"No hauríem d'estar en campanya electoral sinó servint la ciutadania", ha subratllat el president, que no veu perillar la legislatura espanyola, tot i que ha lamentat que hi havia la possibilitat de negociar uns bons PGE.

Ha explicat que ERC hauria estudiat el projecte de PGE i que Sánchez desaprofita una oportunitat: "És la seva decisió", ha conclòs.