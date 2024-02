Aragonès: el TS creua "tots els límits" en obrir una causa a Puigdemont i Wagensberg per terrorisme

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat aquest dijous el Tribunal Suprem (TS) de "creuar tots els límits imaginables" en obrir una causa per terrorisme a l'expresident català i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i al diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg dins el cas Tsunami Democràtic.

"Tot el suport a Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg. Que el Suprem obri causa penal contra ells per terrorisme torna a creuar tots els límits imaginables. No podem normalitzar que la justícia espanyola li faci el joc a la dreta i a l'extrema dreta", ha recalcat en una anotació a X recollida per Europa Press.

El Tribunal Suprem ha adoptat aquesta decisió després d'analitzar l'exposició raonada que va presentar el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón.