Aragonès troba "irrisòries" les xifres d'execució de la inversió de l'Estat a Catalunya

"Avui, més que mai, cal posar fi al dèficit fiscal"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha qualificat aquest dilluns d'"irrisòries" les xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya, per la qual cosa ha exigit transparència i posar fi al dèficit fiscal, ha afirmat durant un acte sobre economia.

S'ha referit al fet que l'Estat va executar el 16% de les seves inversions durant el primer semestre del 2023, d'acord amb les dades de l'informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (Igae), segons ha publicat aquest mateix dilluns el diari 'Ara'.

"És inacceptable i demostra que només quan gestionem les inversions des de Catalunya arriben als ciutadans", ha dit durant la presentació del Fons d'Inversió en Tecnologia Avançada (Fita), fons impulsat pel Govern per afavorir iniciatives empresarials emergents en tecnologia capdavantera i sorgides des del sistema català de recerca i universitats.

Aragonès ha posat el Fita com un exemple dels recursos dels quals s'ha de dotar Catalunya per no dependre de l'Estat.

Pel president català, les xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya demostren que els recursos només arriben a la ciutadania quan es gestionen des de Catalunya.

TRANSPARÈNCIA

També ha assegurat que "avui és un dia per reclamar a l'Estat transparència, que publiqui totes les xifres i, sobretot, que els compromisos s'executin", ja que, segons ha afirmat, Catalunya sí compleix.

"Calen canvis importants, per això estem treballant en una proposta de finançament just, per tant, que l'Estat transfereixi a Catalunya els recursos que ja són nostres perquè els aportem els ciutadans del país", ha afegit el cap de l'executiu català.