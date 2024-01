Aragonès troba "imprescindible" aprovar la llei d'amnistia, que veu robusta i sòlida

BRUSSEL·LES, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimarts que la proposta de llei d'amnistia és robusta i sòlida, i ha afegit que és "imprescindible" arribar a un acord perquè s'aprovi.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa a Brussel·les al costat de la consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, després de reunir-se amb el comissari europeu d'Economia, Paolo Gentiloni.

Aragonès ha evitat posicionar-se sobre els canvis que proposa Junts per donar el seu suport a la proposta de llei, i que passen per demanar garanties per als investigats per terrorisme i alta traïció.

Ha alertat que hi ha determinats sectors en el poder judicial i d'altres poders de l'Estat que voldrien que no hi hagués llei d'amnistia.

"La llei (d'amnistia) s'ha d'aprofitar per superar la repressió que en aquests moments coarta les llibertats a Catalunya i que impedeix que s'avanci en el procés per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya", ha conclòs.