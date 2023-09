Aragonès i Torrent defensen que Catalunya continuï sent el nucli de Celsa i conservar les ocupacions

El Govern s'ha reunit amb l'actual propietat, els fons i els treballadors i ho farà amb els alcaldes



CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, han defensat aquest dijous l'objectiu que es mantingui el centre de decisions de l'empresa a Catalunya, els llocs de feina i l'activitat industrial.

Ho han dit en una roda de premsa a l'Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya a Cerdanyola (Barcelona), preguntats per la situació de Celsa arran de l'homologació per part del jutjat del pla de reestructuració presentat pels creditors del Grup Celsa.

Aragonès ha sostingut que "la prioritat és mantenir els llocs de feina" i que l'empresa continuï tenint a Catalunya el centre decisions i el seu paper actiu.

A més a més, ha destacat que la situació de l'empresa ha estat "objecte d'atenció" de la Generalitat els darrers anys i ha assegurat que han fet un seguiment amb la finalitat que es mantingui l'activitat industrial.

"Hem estat en contacte tant amb la plantilla, i per tant els representants dels treballadors, com els de la propietat, com també els creditors", ha explicat.

"ACTOR INDUSTRIAL DE PRIMER NIVELL"

Aquestes reunions pretenen que "es mantingui l'activitat industrial a Catalunya i els llocs de feina, que es mantingui la unitat del conjunt de l'empresa".

El president ha dit que es tracta d'aconseguir "que no es fracturi i que els centres de decisió es mantinguin a Catalunya perquè continuï sent un actor industrial de primer nivell".

ROGER TORRENT: "DIÀLEG PERMANENT"

Torrent ha concretat que, a més de reunir-se dimecres amb els fons i l'actual propietat de Celsa, ho han fet amb el comitè d'empresa, i tenen previst reunir-se amb els alcaldes dels ajuntaments "més vinculats" a l'empresa.

També ha assegurat que el Govern continua la interlocució i el "diàleg permanent" amb Celsa i ha afirmat que la Generalitat té una "visió coincident" amb el Govern central i l'ha instat a defensar-la.