Aragonès sobre que Sumar descarti el referèndum: "La ciutadania n'ha de prendre nota i triar"

"Haurà de ser la ciutadania qui opti per altres opcions polítiques que sí el defensen"



BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que "la ciutadania ha de prendre nota i triar" si vol donar suport a Sumar malgrat no portar el referèndum per a Catalunya en el seu programa, o si opta per forces que sí el defensen.

Ho ha dit en una compareixença als jardins del Palau Robert després d'una reunió extraordinària del Govern per avaluar la feina feta en els darrers dos anys de legislatura i en la qual també han analitzat el "nou context polític" que poden obrir les eleccions del 23 de juliol.

"Que algunes opcions polítiques, com Sumar, diguin que el referèndum ja no el consideren, doncs haurà de ser la ciutadania qui opti per altres opcions polítiques que sí el defensen", ha sostingut Aragonès.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, va assegurar dijous en una entrevista que un referèndum d'autodeterminació sobre Catalunya "no està sobre la taula" de diàleg, i que l'estratègia del Govern central al llarg de la legislatura per solucionar el conflicte està funcionant.

FORÇA DE NEGOCIACIÓ

Ha afirmat que, en l'anterior campanya electoral, l'actual president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, va dir que els líders de l'1-O complirien íntegrament les seves penes a la presó, però que "la força de negociació" que va obtenir Catalunya a les urnes va permetre els indults.

"Catalunya va obtenir la força de la negociació a través dels vots perquè s'alliberés els presos polítics i es derogués el delicte de sedició. Per tant, la decisió està en mans de la gent", ha conclòs Aragonès.