Aragonès signa el decret de convocatòria d'eleccions per al 12 de maig

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha signat aquest dilluns el decret pel qual es dissol el Parlament i es convoquen eleccions al Parlament per al 12 de maig.

Ho ha fet al Palau de la Generalitat acompanyat de la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, i el secretari de Govern, Xavier Bernadí.

La convocatòria electoral és conseqüència de la decisió d'Aragonès d'anticipar els comicis després de no aconseguir prou suports per aprovar el projecte de pressupostos d'aquest any, en només recaptar el suport del PSC.

Està previst que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (BOPC) publiqui el decret dimarts, i després d'això s'obre un termini de 54 dies per posar en marxa el procés electoral.