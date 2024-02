Aragonès signa amb Romà el contracte programa de la CCMA fins al 2027, "una aportació necessària"

Aragonès afirma que els 1.347 milions serveixen per "posar al dia" els mitjans públics

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, han signat aquest dijous el contracte programa que xifra una inversió de 1.347 milions d'euros fins al 2027, i que Aragonès ha definit com "una aportació necessària".

En el seu discurs després de la signatura de l'acord a la Generalitat juntament amb la vicepresidenta Laura Vilagrà, Aragonès ha afirmat que és "un dia important per als mitjans de comunicació públics, per a la cultura i la llengua catalanes i per a l'audiovisual. És un dia important per al país sencer".

Ha ressaltat l'aposta del Govern per la cultura i l'audiovisual, ha remarcat que "una nació necessita explicar-se a si mateixa i al món" i ha subratllat que la globalització cultural no s'entendria sense l'aportació de les singularitats.

El contracte programa 2024-2027 preveu una aportació 330,5 milions d'euros per a aquest any (55 més que el 2023), de 335,5 per al 2025, de 340,5 per al 2026 i de la mateixa quantitat per al 2027.

"INVERSIÓ RÈCORD"

Aragonès ha remarcat la "inversió rècord" de 1.347 milions en quatre anys, que ha definit com l'aportació més gran en termes quantitatius del Govern a la CCMA, però que veu necessària.

"És necessari per al país que mereixem, per protegir els mitjans de comunicació públics del país, dotar-los d'estabilitat i deixar enrere la incertesa", ha dit.

Ha afegit que la CCMA ha aconseguit mantenir el lideratge en anys difícils, amb escassetat de recursos i gràcies al talent i rigor dels seus treballadors, i ha subratllat que el contracte programa també és "una expressió de confiança" en la Corporació.

Per Aragonès, "destinar 1.347 milions d'euros en els pròxims anys a la CCMA és destinar 1.347 milions d'euros a l'impuls de la llengua catalana", i ha dit que sense els mitjans de la Corporació no s'explicaria l'avenç del català després del franquisme.

El president de la Generalitat ha destacat que es destinen "més recursos que mai a posar els mitjans públics al dia" i disposar de més continguts, i que els mitjans de la CCMA són una peça clau per explicar i entendre Catalunya com un territori plural i divers.

LAURA VILAGRÀ I ROSA ROMÀ

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha dit que és un contracte programa "esperat i desitjat", el tercer de la història de la Corporació, i que reverteix retallades i mostra el compromís del Govern amb l'audiovisual.

La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha afirmat que "és un gran dia" per als mitjans de comunicació públics amb un contracte programa després de 14 anys, i que dotarà d'estabilitat econòmica per continuar amb la transformació i l'aposta pels continguts en català.

Romà ha afegit que el contracte programa és fruit d'"un ampli consens", i que els mitjans públics són un instrument clau per créixer en cohesió social.