Aragonès: Si Puigdemont volgués debatre "seria tan fàcil com posar hora i lloc"

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha acusat aquest dilluns el cap de llista de Junts+, Carles Puigdemont, de no voler debatre perquè si ho volgués fer "seria tan fàcil com posar hora i lloc".

Així ho ha manifestat en dues anotacions a través del seu compte d'X recollides per Europa Press després que Aragonès i el número tres de la candidatura de Junts+, Josep Rull, han intercanviat retrets per l'absència de Puigdemont en un debat de precampanya organitzat per Pimec.

En concret, Aragonès ha criticat que Puigdemont no hagi participat en l'acte, i Rull li ha respost que "si ningú ha de ser extraordinàriament sensible sobre què vol dir això per a la dignitat del president Puigdemont" és l'actual president català.

"Reitero la disposició per fer debats, amb tothom i on sigui, també a la Catalunya Nord. És bo i necessari que el país conegui les propostes i la visió de futur de cada cap de llista", ha destacat Aragonès.

En la seva opinió, poder debatre no va de format ni de llocs i ha afegit: "Negar-se a aquesta i a totes les alternatives, malgrat posar totes les facilitats, evidencia que no hi ha cap voluntat".