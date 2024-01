Aragonès i Serret aborden l'amnistia i l'oficialitat del català amb dos comissaris europeus

Crida a trobar un acord perquè finalment es pugui aprovar l'amnistia



BRUSSEL·LES, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i UE de la Generalitat, Meritxell Serret, ha afirmat que en les reunions que ha mantingut aquest dimarts amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i dos comissaris europeus han parlat sobre l'amnistia i l'oficialitat del català.

En unes declaracions a Brussel·les, ha detallat que l'amnistia és un assumpte que "va sortint sobre la taula" en les reunions amb els comissaris, després de la trobada amb la vicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de Democràcia i Demografia, Dubravka Suica, i la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira.

Sobre el 'no' de Junts a la llei d'amnistia --abans que es produís la votació--, Serret ha sostingut que la norma és sòlida, "és una llei que compleix amb tots els estàndards i un pas endavant en el que és la lluita antirepressiva", i ha cridat a trobar un acord perquè finalment es pugui aprovar.

Preguntada per l'opinió dels comissaris sobre l'amnistia, la consellera ha descartat donar-ne detalls i ha afegit que "el conflicte polític entre Catalunya i Espanya ha estat en l'agenda europea", després d'apostar per una solució negociada i a través de la política.

OFICIALITAT DEL CATALÀ

Serret ha detallat que el català "és un dels temes present en les trobades", i ha dit que el Govern s'ha posat a disposició perquè els informes siguin el més detallats possible i per aportar la informació necessària i dades de valoració de costos i procediments administratius.

Preguntada sobre si veu voluntat de donar suport a l'oficialitat per part de la Comissió Europea, ha assegurat que hi ha "respecte i receptivitat", i ha subratllat que el Govern no vol posar ningú en el focus, sinó col·laborar perquè aquesta proposta sigui sòlida.