Aragonès: sense nou finançament "no es podrà pagar" la Catalunya dels 8 milions

Reivindica la seva obra de govern: "Deixem el país millor del que el vam trobar"



BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertat que sense canvis en el finançament autonòmic de Catalunya, "la Catalunya dels 8 milions no es podrà pagar".

Ho ha dit aquest dimecres en l'obertura de la 39a Reunió Cercle d'Economia que se celebra fins divendres al Palau de Congressos de Catalunya, i en la qual també han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.

Aragonès ha mostrat esperança perquè durant la pròxima legislatura s'assoleixi un acord per millorar els recursos, ja que, segons ell, s'està arribant al sostre per poder finançar els serveis públics.

"Per tant, esperem que els acords que sorgeixin del nou Parlament es puguin focalitzar especialment en la qüestió dels recursos", ha afegit Aragonès.

Ha recordat que l'any vinent es torna a les regles fiscals de la Unió Europea, especialment a les de despesa, que limitarà els pressupostos del 2025, per la qual cosa ha mostrat esperança perquè hi pugui haver "un acord per a un increment significatiu dels recursos" dels quals disposarà la Generalitat.

FORTALESA DE L'ECONOMIA

Aragonès ha reivindicat l'obra del seu govern durant l'última legislatura: "Deixem el país millor del que el vam trobar".

Ha assenyalat que el nou Govern trobarà uns "fonaments" que haurà de saber aprofitar, ja que l'economia catalana està en un moment de creixement.

"En termes comparats, podem dir, i crec que hem de dir, que l'economia catalana va bé, va molt bé", ha dit, tot i que ha demanat evitar caure en un fals triomfalisme.