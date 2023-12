Aragonès a Sánchez: "Haurà de complir els seus compromisos, i ens assegurarem que ho faci"

Afirma que Catalunya està preparada "per guanyar o perdre en un referèndum"

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat el president del Govern central, Pedro Sánchez, a complir l'acord entre ERC i el PSOE per a la investidura: "Haurà de complir els seus compromisos, i ens assegurarem que ho faci".

"Apreciem els primers passos donats, però la voluntat de negociar no pot estar subjecta a un interès partidista a curt termini", ha sostingut en un article publicat aquest dimarts en el 'Financial Times' recollit per Europa Press.

Per això, ha afirmat que ERC és responsable, però també exigent --en les seves paraules--, i ha demanat a Sánchez valentia i "demostrar, més enllà de les paraules conciliadores, que realment vol resoldre el conflicte sobiranista amb Catalunya".

Així mateix, ha defensat que Catalunya està preparada "per guanyar o perdre en un referèndum", si bé considera que no els pot demanar que renunciïn als seus drets, com creu que no s'hauria de fer en cap cas, en referència alhora als casos del Regne Unit amb Escòcia i del Canadà amb el Quebec.

En aquest sentit, ha indicat que no demanen "res que impliqui un atac a qualsevol altra nació del món, i molt menys a Espanya", amb la qual assegura que esperen mantenir excel·lents relacions veïnals, textualment, dins de la UE.

ESTABILITAT I NEGOCIACIÓ

Aragonès ha instat el Govern central a "aprofitar" l'oportunitat d'enfortir la seva estabilitat i ha avisat que, en les seves paraules, la voluntat d'un poble persistent és molt forta.

D'aquesta manera, ha reivindicat que el "compromís amb la negociació és també un compromís amb l'estabilitat" en un context europeu, segons ell, amb molts reptes.

"Continuaré treballant fins que s'aconsegueixi la independència del meu país de manera democràtica, i no em sentiré intimidat per res ni per ningú", ha resolt.