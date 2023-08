Aragonès sobre la Ryder Cup: "Hem d'aprofitar infraestructures perfectament preparades"

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat als grans esdeveniments esportius com la Ryder Cup a utilitzar infraestructures ja existents a Catalunya: "Hem d'aprofitar les infraestructures perfectament preparades per acollir grans esdeveniments".

Ho ha dit aquest dimarts en roda de premsa des de la Generalitat després de la reunió setmanal del Consell Executiu, en ser preguntat per la negativa del Govern a la construcció d'un tercer camp de golf a Caldes de Malavella (Girona), tal com ha avançat aquest dimarts 'El Periódico', i que donaria per finalitzades les converses amb l'organització de la competició per a la seva celebració.

Aragonès ha argumentat la negativa a construir un altre camp de golf pel context de sequera i de crisi ambiental en el qual, ha dit, cal "preservar més que mai el territori i els recursos hídrics".

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ja va sostenir el passat mes de maig al Parlament, en resposta a una pregunta del diputat no adscrit Antonio Gallego, que el pla urbanístic dels promotors del torneig Ryder Cup 2031 a Caldes de Malavella entrava "en plena contradicció amb els valors del Govern de foment d'igualtat d'oportunitats, equilibri territorial i transformació verda".

"Aquesta contradicció es converteix en encara més flagrant en la situació de sequera que el país sofreix ara mateix. Per tant, el Govern no pot donar suport al plantejament actual de la Ryder Cup 2031", va afegir la consellera.