Aragonès es reuneix amb senadors d'ERC, Junts i el PSC abans d'intervenir al Senat i després es veurà amb Bildu

MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit amb senadors catalans d'ERC, Junts i el PSC a la cambra alta abans de la seva intervenció en la Comissió General de les Comunitats Autònomes en què defensarà l'amnistia i el referèndum, i posteriorment es veurà amb els portaveus de Bildu al Congrés i al Senat.

Aragonès ha arribat cap a les 10 hores al Senat, on ha estat rebut per la portaveu d'ERC a la cambra alta, Sara Bailac, i el delegat de la Generalitat a Madrid, Joan Capdevila, i s'ha dirigit cap a una sala per mantenir la trobada prèvia a la comissió de les comunitats autònomes.

Segons han informat fonts d'ERC a Europa Press, el president de la Generalitat també es veurà amb la portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, i el seu homòleg al Senat, Gorka Elejabarrieta, just abans de començar la comissió, ja que després d'intervenir-hi se n'anirà.