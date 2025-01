Aragonès es reuneix amb Salellas per abordar com treballar per "ser palanca de transformació"

GIRONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès s'ha reunit aquest dilluns amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas (CUP), per abordar "com treballar per la ciutadania i ser palanca de transformació".

Segons ha informat Aragonès en un missatge a X recollit per Europa Press, en la trobada, a la capital gironina, també hi ha participat el portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Girona i regidor de Cultura al consistori, Quim Ayats.

Aragonès ha aprofitat la visita a Girona per conèixer la Fundació Oncolliga Girona, a la qual reconeix un "acompanyament essencial i extraordinari als malalts de càncer i les seves famílies", amb una feina inesgotable, en les seves paraules, un servei essencial que mereix tot el reconeixement i suport, destaca.