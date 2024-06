Aragonès i Rull es reuneixen a la Generalitat en la seva primera trobada institucional

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Josep Rull, s'han reunit aquest dijous al Palau de la Generalitat, en la primera trobada institucional que mantenen després de l'elecció del segon al capdavant de la cambra catalana el 10 de juny.

La reunió, que ha tingut lloc a les 9.30 hores, té lloc l'endemà que Rull va anunciar que cap candidat a la presidència de la Generalitat té prou suports per ser investit, per la qual cosa va decidir convocar un ple el 26 de juny en el qual dictarà una resolució per activar un compte enrere de dos mesos perquè hi hagi una investidura i, si no n'hi ha, s'anirà a repetició electoral.

Rull també té previst visitar aquest dijous l'expresident català i candidat de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les, mentre que divendres es trobarà amb el diputat d'ERC Ruben Wagensberg a Suïssa i diumenge amb l'exconseller Lluís Puig a Prats de Molló (França).