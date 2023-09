Aragonès retreu a Carrizosa (Cs) "dir que tot va malament i no fer cap proposta"

"Jo no li diré mai que són uns fanàtics els que no pensen com jo"



BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha retret al líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, que hagi intervingut durant 22 minuts "per dir que tot va malament i no fer cap proposta".

"Jo crec que aquest és un bon resum de la contribució política de Cs en la història de Catalunya", ha sostingut Aragonès durant la rèplica a Carrizosa en el debat de política general al Parlament aquest dimecres.

També ha criticat que Carrizosa consideri --textualment-- que el més normal és que només es parli en una llengua al Congrés: "Bé, jo crec que aquí ja queda molt clar qui reconeix la pluralitat i la diversitat de la societat".

Així mateix, Aragonès ha recriminat que tingui un nacionalisme "tan integrat" que es pensi que no existeix, en les seves paraules, i li ha traslladat el seu respecte pels votants que representa el seu partit.

"Jo no diré mai que són uns fanàtics els que no pensen com jo. De fet, defenso el dret dels qui no pensen com jo a votar en un referèndum i que puguin guanyar", ha conclòs.