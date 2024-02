Aragonès respon al discurs del Rei: la independència judicial "no es deixa portar per odis"

BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionat aquest dimecres al discurs del Rei Felip VI en què ha defensat la independència judicial, assegurant que "la veritable independència judicial és la que no es deixa portar per odis i fòbies, massa sovint contra Catalunya".

Aragonès ha publicat un missatge a la xarxa social 'X', recollit per Europa Press, en al·lusió al discurs de Felip VI aquest mateix dimecres al migdia a Barcelona, on havia reivindicat la independència de la Justícia com a "essència de l'estat de dret, i tots han de preservar-la i respectar-la".

A la tarda, Aragonès ha afegit al seu missatge que "quan s'aprovi la llei d'amnistia, la justícia l'ha d'aplicar. No hi ha democràcia sense separació efectiva de poders ni amb jutges més preocupats per fer política".