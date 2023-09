Aragonès respon a Ayuso: "La ignorància és molt atrevida. Catalunya és una nació"

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost a les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui ha afirmat que Catalunya no ha estat mai una nació: "La ignorància és molt atrevida. Catalunya és una nació i serem tot el que la ciutadania vulgui ser".

"És la diferència entre una nació que confia en la democràcia i un estat que tanca a la presó i envia a l'exili qui vol posar urnes perquè la ciutadania decideixi", ha afirmat el president en un missatge a través de la xarxa social X recollit per Europa Press.

La presidenta madrilenya ha assegurat aquest dimarts que "no cal concedir el que no hi ha hagut mai, i mai d'esquena dels espanyols".