Aragonès respon als comuns que la seva causa és "resoldre el conflicte polític amb l'Estat"

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost aquest dimecres a la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, durant el debat de política general: "La meva causa com a president de la Generalitat és resoldre el conflicte polític amb l'Estat".

Aragonès ha defensat que el seu govern "no és de tràmit", davant la recriminació d'Albiach, i el president ha dictat les mesures que ha dut a terme durant el seu mandat en àmbits d'educació, indústria, serveis socials i cultura.

Ha exposat el desig de tenir uns pressupostos per al 2024, després de lamentar que caldria "incrementar els recursos disponibles", que ha dit que no depenen de la Generalitat.

El president ha assegurat que no s'inhibirà de la negociació dels pressupostos per al 2024 "on es tracten temes que són cabdals per al país".

També ha reclamat la necessitat d'un traspàs "íntegre" de Rodalies quan ha demanat poder de decisió sobre infraestructures i no només gestionar-ne els trens i els conductors.