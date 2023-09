Aragonès replica a l'ANC que una DUI sense reconeixement internacional "no serviria de res"

Rebutja que els indults als presos fossin una "solució personal" i recorda les manifestacions per la seva llibertat



BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicat aquest dimarts a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) que una declaració unilateral d'independència (DUI) "no serviria de res ara mateix" si no va acompanyada de reconeixement internacional.

"No és una qüestió de proclamar-la i ja està", ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, després que la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha demanat a ERC i Junts negociar per a la investidura el reconeixement del resultat de l'1-O per part de l'Estat.

Aragonès també ha respost a la petició de Feliu al Govern que o bé declarin la independència o convoquin eleccions: "Doncs independència, que és en el que treballem. Però la independència no es fa només desitjant-la molt".

En aquest sentit, ha sostingut que precisament el 2017 amb l'1-O es "van visualitzar les limitacions" d'una declaració unilateral, mentre que ara creu que hi ha l'oportunitat de negociar amb el Govern central.

En paral·lel --ha defensat-- continuen treballant per aconseguir "més suports interns" i internacionals a la causa independentista.

LLISTA CÍVICA

Sobre la proposta de l'ANC d'impulsar una llista cívica, ha assegurat que qualsevol ciutadà és lliure de presentar-se a les eleccions, tot i que ha avisat: "No sé si el que convé al moviment independentista és incrementar el nombre de candidatures".

Preguntat pels crits contra el Govern que es van sentir en alguns punts de la manifestació, ha dit que van ser "episodis molt aïllats" i ha celebrat el caràcter festiu i familiar de la protesta, en la qual aquest any hi va participar després d'absentar-se el 2022.

Aragonès ha explicat que durant la marxa no va coincidir amb la secció d'Aliança Catalana --partit de l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols--, un espai polític amb el qual no vol "compartir res".

"No hi tenim res a compartir, perquè la independència no és una finalitat, sinó una eina per construir un país millor. El país millor que jo vull construir en cap cas pot anar de la mà ni és el país que poden construir opcions d'extrema dreta", ha dit.

ELS INDULTS

Aragonès ha defensat l'estratègia de negociació amb el Govern central impulsada per ERC, de la qual van sorgir tant els indults com la reforma del Codi Penal per eliminar la sedició i reformar la malversació, ha destacat.

"A algú li semblarà una cosa menor. No em sembla menor. S'ha dit que són solucions personals, perdoni? No era una qüestió personal, perquè molta gent sortim al carrer" per demanar l'alliberament dels condemnats per l'1-O, ha dit.

Aragonès feia referència a les crítiques de líders de Junts com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, qui va assegurar que va rebutjar les "solucions personals" en forma d'indult que li van proposar dirigents del PSOE, segons ell, si tornava a Espanya i acceptava una condemna per l'1-O.

Aquest mateix dilluns, la presidenta de Junts, Laura Borràs, va insistir que la seva formació negociarà l'amnistia "amb mentalitat de país" i no de partit per aconseguir una solució política i no personal, preguntada pel fet que Òmnium no la inclogui en la llista de persones a les quals proposen amnistiar.

RELACIÓ AMB JUNTS

Gairebé un any després que Junts va sortir del Govern, Aragonès ha celebrat que ara hi ha "una coincidència nova", després de la disposició del partit d'asseure's a negociar sobre la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, a canvi d'una amnistia.

Ha dit que li agradaria que Junts donés estabilitat al Govern, tot i que creu que no estan "en aquesta situació", i ha reiterat que la intenció del govern d'ERC és exhaurir la legislatura fins al febrer del 2025.

També ha subratllat que voldria comptar amb Junts per als pressupostos de la Generalitat del 2024, de la mateixa manera que han arribat a acords amb ells --i amb els comuns i el PSC-- en acords legislatius en matèria de llengua i per fer front a la sequera.