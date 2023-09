Aragonès replica a Ayuso que és "fals" que hi hagi discriminació per cognoms d'origen espanyol

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que és "fals" que a Catalunya hi hagi discriminació a persones amb cognoms d'origen espanyol.

"Dir que els cognoms d'origen espanyol estan discriminats a Catalunya no només és fals, sinó que demostra un odi que només és possible per a un imaginari ple de mentides", ha afirmat Aragonès en un missatge a través de la xarxa social X aquest divendres recollit per Europa Press.

El president català ha ironitzat el missatge dient: "Atentament, Pere, de cognom Aragonès i Garcia".