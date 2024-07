Aragonès rep Sánchez a l'entrada del Palau de la Generalitat

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha rebut aquest dimecres el president del Govern central, Pedro Sánchez, a l'entrada del Palau de la Generalitat, on mantindran una reunió i posteriorment signaran el conveni de traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital (IMV) a Catalunya.

Un centenar de curiosos, entre els quals turistes, ha presenciat amb absoluta normalitat l'arribada de Sánchez, que ha tingut lloc a les 12 hores, com estava previst, seguit de la ministra Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i del ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.

La trobada es produeix en la setmana clau per desencallar les negociacions entre els socialistes i ERC per a una possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, que s'hauria de lligar en els pròxims dies --abans que acabi el mes de juliol-- segons les condicions exposades pels republicans.

En la posterior signatura del conveni també hi participaran la ministra Saiz i el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, i en paral·lel, el ministre Bolaños es reunirà amb la vicepresidenta del Govern en funcions, Laura Vilagrà.

La darrera vegada que Sánchez es va desplaçar fins al Palau de la Generalitat per reunir-se amb Aragonès va ser a finals de desembre del 2023, després de ser investit president del Govern central.