Aragonès reivindica la "realitat nacional aranesa" per la Festa Nacional de l'Aran (Lleida)

LLEIDA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat en un discurs institucional la "realitat nacional aranesa" amb motiu de la celebració aquest dissabte de la Festa Nacional de l'Aran.

"Sense cap dubte enriqueix la diversitat i la pluralitat característica del nostre país", ha destacat en un vídeo, publicat a Twitter i recollit per Europa Press.

Ha assegurat que durant aquesta legislatura s'ha treballat per "enfortir les relacions bilaterals i la col·laboració amb el Conselh Generau d'Aran i la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'enfortir l'autogovern d'Aran".

Per ell, enfortir l'autogovern d'Aran és l'instrument més útil per millorar la vida dels aranesos, i ha reafirmat el seu compromís amb el patrimoni, les lleis, la llengua i la cultura d'Aran i "la normalització de la llengua aranesa, més present que mai tant a Aran com a Catalunya".

Ha apostat per impulsar un nou acord de finançament quan s'hagi aconseguit "la totalitat de l'acord actual, que de manera indiscutible ha suposat una gran millora en les institucions araneses".