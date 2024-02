Aragonès reivindica el potencial i la resiliència de Catalunya en ciències de la vida i la salut

"El punt de partida és bo, molt bo, però no ens hem de conformar", destaca

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dilluns els actius, el potencial i la resiliència de Catalunya en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.

Ho ha fet en la presentació de l'Informe de la Bioregió 2023, que recull els principals indicadors d'innovació en salut i dades macroeconòmiques del sector, i que serveix per fer un "bon balanç" i per identificar els punts forts i els reptes que té el sector per davant, ha dit.

Segons Aragonès, Catalunya disposa d'actius en aquest àmbit que la situen "com un dels hubs més importants" d'Europa i de diferents elements que li permeten tenir un gran potencial.

Malgrat tot, ha demanat no caure en el "triomfalisme" i continuar treballant amb visió estratègica per seguir endavant, i per fer-ho ha assegurat que l'impuls del sector de les ciències de la vida i la salut, la recerca científica i la transferència del coneixement continuarà comptant amb suport públic, ha dit.

"Aquest esforç continua i suma nous actors", ha assenyalat el president català, després de recalcar l'impuls que, a parer seu, han donat al sector en el pressupost públic.

Aquest impuls, segons Aragonès, ha permès situar Catalunya com "un dels hubs en recerca i innovació en salut més competitius d'Europa" i dibuixar el model econòmic que vol per als pròxims anys.

"Un model econòmic d'alt valor afegit, més sostenible i que no només genera beneficis i llocs de treball, sinó que també permet generar oportunitats per al conjunt de la societat amb una aposta clara per la defensa de la vida", ha subratllat.

També ha destacat que el 2023 ha suposat un punt d'inflexió en la transformació digital del sector a més de les inversions internacionals que hi ha hagut que, en la seva opinió, demostren "la confiança del món" en el potencial de Catalunya.

REPTES

Per Aragonès, tot això ha de permetre sumar, avançar i afrontar reptes com la necessitat d'agilitzar "l'activitat administrativa, reduir la càrrega burocràtica i continuar millorant el finançament" del sector, entre d'altres.

"El punt de partida és bo, molt bo, però no ens hem de conformar. No ens podem quedar de braços plegats", ha destacat el president de la Generalitat, que ha demanat aprofitar els avantatges competitius que tenen i la proximitat i facilitat de relació entre els diferents centres per fer-se forts en el sector.