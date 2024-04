Aragonès reivindica l'amnistia com la via per aconseguir el referèndum: "Serà acceptada tard o d'hora"

També defensa la seva proposta de finançament singular i aposta per la bilateralitat amb el Govern central com la "clau" per aconseguir-la



MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dilluns al Senat que l'amnistia és la "via per reparar gran part del dolor causat per la repressió", en augurar que "serà acceptada tard o d'hora". Dit això, s'ha mostrat convençut que, igual que va passar amb l'amnistia, el referèndum deixarà de ser "inconstitucional" per al govern de Pedro Sánchez.

"L'amnistia, de la nit al dia, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum", ha manifestat, per afegir que "tard o d'hora, serà acceptada com la via per resoldre el conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat".

Així s'ha pronunciat Aragonès durant la seva intervenció en la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, que va ser convocada pel PP per parlar sobre la proposició de llei d'amnistia.

El president català s'ha encarregat de defensar la llei d'amnistia, i ha insistit en la seva proposta de referèndum i el seu plantejament de finançament singular per a Catalunya, després de recordar a l'executiu de Sánchez que ja van rebutjar l'amnistia i al final s'aprovarà.

"Podem trobar molts exemples de ministres del Govern central, de dirigents del PSOE i del PSC. Tots deien que era impossible, que era inconstitucional, que no té cabuda en l'ordenament jurídic (...) Tots sabem que si avui som aquí és perquè l'amnistia de la nit al dia va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum", ha proclamat.

CONTRA LES DECLARACIONS DELS BARONS DEL PP

En aquest sentit, Aragonès ha reivindicat la seva presència en aquest fòrum de presidents autonòmics per "defensar" Catalunya "davant l'odi i el menyspreu". Així, ha enumerat diferents declaracions dels barons del PP i el PSOE contra l'amnistia, qualificant-les de "disbarats".

"L'amnistia, per sobre de totes les coses, és una esmena a la totalitat a una sentència injusta, a la il·legitimitat de la repressió jurídica i policial. La llei d'amnistia és la victòria de la Catalunya lliure que defensem", ha sostingut Aragonès.

El president català ha ironitzat que la persona que "millor ha entès" el significat de l'amnistia ha estat l'expresident del Govern central José María Aznar quan va assegurar que la norma legitimarà el cop secessionista: "És exactament això. Ningú no pot veure limitada la seva llibertat pel seu compromís democràtic".

EL CAMÍ PER AL REFERÈNDUM

D'altra banda, Aragonès ha proclamat que l'amnistia "és el camí" per "consolidar la via de la negociació" que conclogui en el referèndum d'autodeterminació: "Obrim una nova etapa de negociació".

Així, s'ha referit als acords d'investidura entre el PSOE i ERC a l'hora de recalcar que el Govern "està convençut que el que millor representa la voluntat majoritària és un referèndum a Catalunya sobre la independència"

"Ens diran un cop més que és impossible, que és inconstitucional, però també era inconstitucional l'amnistia fins que vam aconseguir que es canviés d'opinió", ha insistit Aragonès, que ha afirmat que Catalunya "aspira a decidir en un referèndum", a més de "normalitzar la llengua catalana davant qualsevol amenaça".

TAMBÉ DEFENSA UN FINANÇAMENT "SINGULAR"

Aragonès ha assegurat que, "en paral·lel a la negociació del referèndum", han de "fer possible un sistema de finançament singular per a Catalunya". A parer seu, "ha de tenir un sistema de finançament propi" en el qual gestioni "directament" els recursos i recapti tots els impostos. "L'actual sistema de finançament és una llosa insuportable per a Catalunya, obsolet, opac i, sobretot, injust", ha proclamat.

En aquest context, el president de la Generalitat ha afirmat que no es quedarà "de braços plegats" davant el "dèficit fiscal crònic" que, a parer seu, travessa Catalunya. Així, creu que "la clau del finançament singular és la relació bilateral amb l'Estat, de 'tu a tu'".

Aragonès també ha reivindicat la seva proposta de finançament singular, que consisteix en que Catalunya recapti el cent per cent dels impostos, com ja passar al País Basc i Navarra.

El president català ha finalitzat la seva intervenció acusant el Govern central de "no escoltar ni respectar la ciutadania de Catalunya".