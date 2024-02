Aragonès reivindica la feina del Govern en el traspàs de Rodalies malgrat fer-ho "en solitari"

Critica que "Renfe no funciona", en una setmana amb incidències a l'R3, l'R4 i l'R7



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dimecres la feina del Govern en el traspàs de Rodalies: "Ens hauria agradat estar molt ben acompanyats, però no ho hem estat, ho hem hagut de fer en solitari".

Durant la seva intervenció en la sessió de control al Parlament, ha defensat que "el Govern amb menys suport de la història" hagi aconseguit encaminar el traspàs, segons ell, més important dels últims 25 anys a Catalunya.

Aquesta reivindicació d'Aragonès arriba la mateixa setmana en la qual el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, han constituït la comissió política per al traspàs integral de Rodalies.

Aragonès ha assegurat que "Renfe no funciona", després de posar d'exemple els talls produïts aquesta setmana a l'R3 o les afectacions d'aquest mateix dimecres a les línies R4 i R7.

"Avui el traspàs de Rodalies comença a caminar i, per tant, avui falta un dia menys per tenir un servei de Rodalies com el que es mereixen els ciutadans de Catalunya", ha afirmat.

A més a més, el titular de la Generalitat ha recordat que per a la mesura ja es treballa en el traspàs de l'operadora, la distribució dels serveis ferroviaris, el Pla de Rodalies, el traspàs de la infraestructura i altres aspectes econòmics.

VOX, CS I EL PP

En resposta al secretari general de Vox, Ignacio Garriga, Aragonès ha assegurat que l'executiu català pretén oferir totes les oportunitats als habitants de Catalunya perquè "és la millor manera de garantir la cohesió social".

Respecte a la pregunta del president de Cs, Carlos Carrizosa, en què ha retret que els Mossos puguin col·laborar amb la policia francesa en els Jocs Olímpics de París 2024, el líder de l'executiu català ha assegurat que Catalunya no quedarà desprotegida i sense policia.

Sobre la pregunta de les ocupacions il·legals formulada pel líder del PP català, Alejandro Fernández, ha exposat que l'article 47 de la Constitució Espanyola defensa el dret a un habitatge digne, però ha assenyalat que ell preferiria regir-se per "la constitució catalana".