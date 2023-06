Aragonès reivindica el català davant l'"hostilitat cap a la cultura i la llengua" del PP i Vox

Aposta per enfortir la cultura contra "el nacionalisme espanyol i la ultradreta"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest divendres la llengua catalana, amb motiu de la diada de Sant Joan, davant l'"hostilitat cap a la cultura i la llengua" dels nous governs autonòmics, en al·lusió al de la Comunitat Valenciana del PP i Vox.

"Les primeres decisions que hem vist en nous governs d'alguns territoris han estat un clar missatge d'hostilitat cap a la cultura i la llengua", ha lamentat en un acte al pati gòtic de la Generalitat en el qual també ha intervingut la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

Aragonès ha afirmat que el català no és excloent, sinó que vol incorporar nous accents i convidar tothom a fer-lo servir, i ha sostingut que "té un paper central en la concepció cívica de nació, que ajuda que la ciutadania se senti part d'una nació plenament empoderada".

"En el context actual, més que mai, després d'anys que hem vist com els atacs contra l'escola catalana o contra l'ús social de la llengua no han parat, ara veiem que aquesta ofensiva es reforça", ha avisat el president català.

Ha insistit que s'ha d'enfortir la cultura compartida "davant aquesta ofensiva dels nacionalismes d'estat, del nacionalisme espanyol i de la ultradreta", i també ha apostat per reforçar els llaços de fraternitat entre catalanoparlants.

Aragonès ha recordat una frase del cantant, músic i actor Ovidi Montllor que diu que "hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català; és la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense".

NATÀLIA GARRIGA

Per la seva banda, Garriga ha assegurat que la revetlla de Sant Joan recorda que la societat catalana forma part d'"una comunitat cultural viva, activa i amb molt futur", i ha reivindicat que aquest dia serveixi per celebrar la cultura.

"La cultura no es fa sola, la fem entre tots, en cada cançó que cantem, en cada paraula que diem, mantenim viva la flama de la cultura del món", ha destacat la consellera, que ha afegit que la diversitat cultural és una riquesa.

En l'acte també hi han estat presents diversos consellers de la Generalitat, la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés; la portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, i la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, a més de representants del món de la cultura i la llengua.

Ha comptat amb una interpretació musical de la cantant, guitarrista i compositora mallorquina Maria Jaume i la lectura de diversos textos en català per part de les artistes Carol Rovira i Glòria Sirvent.